Regional 06/01/2020 10:05 OlharDireto Idoso é atingido com tiro no rosto ao realizar limpeza de armamento em Terra Nova do Norte Foto: Reprodução internet - Imagem ilustrativa Um idoso de 67 anos, identificado como O.A.S., ficou gravemente ferido após ser atingido no rosto com um disparo de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na comunidade da Agrovila na região de Terra Nova do Norte (642 km de Cuiabá), na sexta-feira (3).

Informações repassadas aos policiais militares apontam que a vítima fazia a limpeza de uma espingarda cartucheira calibre 32, que terminou disparando. Ele foi socorrido por populares e encaminhado até uma unidade de saúde. Lá, uma equipe da PM foi acionada e coletou as primeiras informações sobre o ocorrido.

O tiro atingiu a base mandibular. A vítima foi internada e está em estado delicado. O caso será apurado pela Polícia Civil.

