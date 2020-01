Regional 06/01/2020 10:11 Ladrões capotam carro e são baleados durante troca de tiros com policiais em Sinop Os criminosos capotaram um Honda CRV branco, ontem à noite, na BR-163, próximo ao trevo que dá acesso à Cláudia. Ao sair do veículo atiraram contra a Polícia Militar e dois foram baleados. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional. Não há informações se correm risco de morte. Outros dois fugiram pela mata. Segundo o boletim de ocorrência, os quatro criminosos invadiram uma residência localizada no bairro Jardim das Itaúbas, fizeram um casal refém sob forte violência e roubaram o veículo deles. Os policiais fizeram buscas, localizarm o carro na rodovia federal tentaram fazer a abordagem e, neste momento, houve a primeira troca de tiros com os criminosos. Os militares solicitaram apoio e a perseguição seguiu até os bandidos capotarem o carro. Agora, a polícia tenta localizar os outros dois criminosos. A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) está à frente das investigações. Só Notícias/David Murba (foto: Rádio Máster)

