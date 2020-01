Regional 07/01/2020 16:10 WELLYNGTON SOUZA - HIPERNOTICIAS Motorista da Assembleia é preso por assalto à casa de deputada Foto: Reprodução Um motorista da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), identificado como Odnilton Gonçalo Carvalho Campos foi preso nesta segunda-feira (6), durante Operação Judas Iscariotes, deflagrada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf). Ele é um dos suspeitos no roubo na casa da deputada estadual Janaina Riva (MDB). Odnilton Gonçalo é lotado no gabinete da deputada com salário de R$ 12 mil. O suspeito foi preso no mesmo endereço em que o crime aconteceu, no bairro Santa Rosa, na Capital. Por meio de nota, a parlamentar informou que foi pega de surpresa com a prisão do servidor. “Confio no trabalho da polícia, porém, ainda não tomei conhecimento sobre qual teria sido o envolvimento dele e muito menos das provas que subsidiaram os mandados de prisão. Vou aguardar a conclusão do inquérito”, diz trecho da nota. Saiba mais Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação Judas Iscariotes. As investigações tiveram início após o registro do roubo na casa da parlamentar, ocorrido no dia 24 dezembro. A polícia identificou mais cinco pessoas envolvidas no crime. O delegado Guilherme Fachinelli, que preside o inquérito, representou pelos cinco pedidos de prisões e quatro mandados de buscas, deferidos pelo juiz plantonista da Comarca de Cuiabá. O crime ocorreu na madrugada de 24 de dezembro quando dois homens invadiram a residência no bairro Santa Rosa, onde mora a deputada estadual Janaína Riva e seu esposo. Segundo relato das vítimas, conforme observado nas câmeras de monitoramento da casa, os homens conseguiram abrir o portão eletrônico e seguiram para o quarto do casal, agindo com agressividade e truculência, apontando as armas. Os dois homens ficaram na casa por dez minutos e levaram dinheiro, joias e celular. Segundo checagem no sistema de monitoramento de tornozeleiras, foi identificado o sinal de uma pessoa monitorada (W.T.A.S., 24 anos) na região onde ocorreu o roubo. O suspeito foi reconhecido por foto pelas vítimas como um dos autores do roubo. O celular levado foi localizado em um terreno baldio no bairro Pascoal Ramos. Quatro pessoas, entre elas o suspeito reconhecido pelas vítimas, foram presas no mesmo dia do crime, com o dinheiro roubado. Justiça mantém prisão de envolvidos Os quatro suspeitos de invadirem e participarem do roubo à casa da deputada passaram por audiência de custódia no dia 25. Na sessão, o juiz Wladymir Perri, da Segunda Vara Criminal de Cuiabá, decidiu pela manutenção da prisão de todos os envolvidos. A determinação do magistrado foi ao encontro do parecer do Ministério Público Estadual de Mato Grosso, que apresentou pedido de manutenção da prisão de todos os suspeitos, que foi convertida de flagrante para preventiva. Com a decisão, Wesley Tiago Arruda da Silva, Edivaldo Manoel Santana de Arruda, Leidiane Santana de Arruda e Míriam Maira da Silva continuam presos e o caso será levado à Justiça.

Voltar + Regional