Regional 07/01/2020 16:35 Greyce Lima | Secom - MT Polícia Militar de MT localiza plantação de maconha em chácara Foto por: PMMT A Polícia Militar apreendeu 14 pés de maconha em uma chácara, na segunda-feira (06.01), em Pontes e Lacerda. Com auxílio de um drone os policiais localizaram a plantação da droga na zona rural do município. Policiais do serviço de inteligência do 12 º Comando Regional da PM descobriram a plantação após receberem uma denúncia anônima de que um morador estaria cultivando pés de maconha em uma chácara nas proximidades do Córrego da Onça, zona rural da cidade. Com um drone os policiais verificaram as informações e encontraram a chácara com a plantação. Os proprietários da residência fugiram pelo pasto e entraram em um matagal, não sendo possível a captura deles. Na chácara foram apreendidos 14 pés de maconha, sendo 10 cultivadas em vasos e quatro plantadas diretamente no quintal. Três potes contendo conserva de maconha, duas caixas de fertilizantes também foram apreendidos na ação. A plantação foi entregue na delegacia.

Voltar + Regional