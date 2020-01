Sinop: Mãe registra BO e diz que filho autista foi agredido por uma atendente de farmácia

Uma mulher registrou um Boletim de Ocorrência após o filho de nove anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro do Austismo (TEA), ser agredido em uma farmácia de Sinop (a 503 km de Cuiabá), na última sexta (3). De acordo com a denúncia, ela teria pedido para ser atendida com prioridade, já que o menino não poderia ficar muito tempo no estabelecimento.

Porém, durante a espera, o menino teria começado a abrir e fechar uma das portas da farmácia, momento em que a mãe alega que o filho foi puxado pelo braço por outra atendente. Segundo o BO, a criança também teria sido beliscada pela mulher. Em seguida, a mãe contou ter questionado a mesma sobre os motivos da agressão e ela respondeu que o menino era mal educadado, já que não respondia ninguém.

A mãe, então, explicou que o filho não respondia porque era autista. Por conta da situação, a criança acabou entrando em crise, fazendo com que ele gritasse, corresse pela loja e batesse com a própria cabeça no chão.

Conforme o BO, diante da situação, um senhor que estava no estabelecimento pediu que mãe e filho se retirassem da farmácia, já que a criança estava "assustando" os clientes. A mãe decidiu chamar a polícia após a atendente afirmar que chamaria a polícia caso o menino continuasse gritando. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.