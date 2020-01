Regional 08/01/2020 08:44 Redação: Nativa News Produtores de Nova Bandeirantes cobram manutenção de estradas rurais Foto: Reprodução Produtores rurais de Japuranã, em Nova Bandeirantes, estão passando aperto na estrada do Paraíso do Norte sentido ao Salto da Botina. A reclamação dos agricultores é que as estradas que dão acesso aos sítios que ficam na região rural, estão em situação precária, dificultando o transporte até as propriedades. Um dos produtores que não quis se identificar alega que a administração pública está deixando a comunidade abandonada . “A estrada de frente ao sítio do senhor Marcelo genro do senhor Taciano depois da serra do Camilão foi tirado um ponte fizeram um aterro sem agulha sem nada a água cobriu a estrada, chegando no Paraíso tem ponte com prancha quebrada e a secretaria não toma atitude Não estamos pedindo muito, queremos apenas estradas decentes para transportar nossos produtos. Fizemos inúmeros pedidos”, conta frisando que o pedido é para melhoria das estradas. Outro produtor disse que a linha 2 está intrafegável. “A situação está muito ruim. As pessoas só conseguem sair pela estrada do 700 que é bem longe, mais um enchente a ponte roda. A Prefeitura tem máquina mais não sei o que acontece que até hoje nada, dizem que está trabalhando e fica essa enrolação. É bem complicado trabalhar desse jeito”, afirma. O secretário de Obras José Gabriel Bueno Schmitt, o Cica disse o site Nativa News que todas as estradas rurais do município que necessitavam de melhorias receberam manutenção. Segundo Cica já está na programação para os próximos dias a manutenção em Comunidade de Japuranã.

