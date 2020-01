Regional 08/01/2020 15:50 MÁRIO ANDREAZZA - REPORTERMT Cuiabá: Mãe chega em casa e flagra empregado estuprando filha de 10 anos Um homem de 55 anos, nome não revelado, foi preso no início da tarde dessa terça-feira (07) após ser flagrado estuprando uma menina de apenas 10 anos dentro da casa aonde presta serviços de limpeza, no bairro Altos da Serra, em Cuiabá. A denúncia foi feita pela mãe da criança. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher disse que chegou em casa, por volta das 17h, e se deparou com o acusado deitado em cima da filha, beijando na boca da menina e passando a mão pelo corpo dela. Assustada, ela correu, puxou a menina, trancou o pedófilo dentro de casa e acionou a Polícia Militar. A mãe da criança explicou ainda que o acusado frequenta sua casa há muito tempo, onde faz a limpeza do quintal e outros serviços domésticos, até então uma pessoa de confiança. Após o relato, ela abriu o portão para que a PM entrasse na residência e prendesse o criminoso. A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável e o acusado encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido pelo delegado e ficou detido à disposição da Justiça. A pena para o crime é de oito a quinze anos de prisão, independente de ter agido com culpa ou dolo, os seja, com ou sem a intenção de cometer o crime. A Delegacia Especializada na Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (DEDDICA) investiga o caso.

