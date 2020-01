Regional 09/01/2020 06:29 Alcione dos Anjos Coordenadoria de Comunicação do TJMT Expediente no Fórum de Colniza é suspenso até sexta-feira O expediente no Foro da Comarca de Colniza (1065 km a norte de Cuiabá) foi suspenso nesta quarta, quinta e sexta-feira (8, 9 e 10 de janeiro), em razão das obras de manutenção predial preventiva e corretiva no Fórum da Comarca. A reforma consiste na troca de telhado, parte elétrica e pintura interna do prédio do Fórum. Os prazos processuais que se iniciem ou terminem nas datas citadas ficam prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. A determinação está expressa na Portaria n. 24/2019, assinada pelo juiz e diretor do Foro em substituição legal, Vagner Dupim Dias. Conforme o documento, sem a suspensão do expediente diário, as obras poderiam apresentar risco para o público. O magistrado afirma ainda que as medidas consideradas urgentes serão mantidas na forma de plantão judiciário, pelo telefone (66) 99221-4245. Confira AQUI o documento.

