Tabaporã: Bombeiros procuram bebê que teria sido jogado em córrego pelos pais

O Corpo de Bombeiros de Sinop (447 quilômetros de Cuiabá) faz buscas por um bebê de oito meses que teria sido jogado em um córrego da cidade de Tabaporã (674 quilômetros de Cuiabá). A equipe foi acionada na última quarta-feira (08), pela Polícia Civil, que recebeu a denúncia e investiga o fato.

Segundo as informações do Sargento Ribas, do Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu um ofício da Polícia Civil, solicitando apoio para realizar as buscas no córrego ‘Sereno’, que fica no perímetro urbano de Tabaporã.



A denúncia sugere que um casal teria jogado a criança de oito meses no córrego. Investigadores foram até o local e encontraram um carrinho de bebê. Sendo assim, foi requisitada uma equipe de mergulhadores.



“Nós enviamos três homens para o local ainda ontem (08). Mas devido ao fato provavelmente não ser recente, decidiram iniciar as buscas agora pela manhã de quinta-feira (09). As buscas serão realizadas por mergulho e também pela superfície”, pontou o sargento.



Segundo o apurado pela reportagem, o casal já teria sido denunciado por maus tratos contra a mesma criança. O Olhar Direto não conseguiu contato com a Polícia Civil do município. O caso continua a ser apurado.