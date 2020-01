Regional 09/01/2020 09:52 Bárbara Sá - Rdnews Acidente na BR-364 envolvendo ônibus e carreta deixa 3 feridos Três pessoas ficaram feridas em acidente envolvendo ônibus de viagem e carreta registrado no início desta manhã (9), na Serra de São Vicente. As vítimas foram encaminhados ao hospital. Não houve mortes. De acordo com a concessionária Rota do Oeste, o acidente aconteceu por volta das 5h, no km 347 da BR-364, próximo a um trecho conhecido como "Pedreira", sentido Rondonópolis a Cuiabá. O ônibus bateu a parte frontal direita do veículo na traseira carreta. A porta do ônibus ficou destruída e as equipes de resgate precisaram serrar o local para liberar os passageiros. A carreta de grande porte estava carregando um trator na carroceria. As causas do acidente não foram identificadas. A pista estava molhada no momento da colisão. A pista seguiu interditada até às 7h30, para que a concessionária realizasse o trabalho de resgate das vítimas e remoção dos veículos em segurança.

