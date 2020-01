Regional 09/01/2020 19:56 NortaoNoticias Homem manda "nudes' para mulher e acaba sendo vítima de extorsão Um homem de 48 anos registrou um boletim de ocorrência informando estar sendo vítima de extorsão após ter mandado e recebido "nudes" de uma mulher via facebook. A denúncia foi registrada na delegacia de Polícia Civil de Cáceres, na manhã desta quinta-feira (09).

Após enviar as fotos, a suspeita informou que era menor de idade, tinha apenas 14 anos, em seguida sumiu do facebook. Após cerca de uma semana, um homem entrou em contato dizendo ser advogado da família da menor, e que iria denuncia-lo as autoridades. Caso não quisesse, a vítima deveria depositar em uma conta a quantia de R$ 1.500,00.

O denunciante com medo, efetuou depósitos em nome de várias pessoas, porém as ameaças não param. Diante disso, o homem decidiu denunciar o caso.

