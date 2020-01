Regional 10/01/2020 08:09 Wesley Santiago - Olhar Direto Corpo de bebê morto pelos pais em MT é encontrado dentro de poço; casal foi preso em GO Foto: Polícia Civil O corpo do bebê de seis meses, que teria sido morto pelos pais, foi encontrado na noite da última quinta-feira (09), apos buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros e policias Civil e Militar, na cidade de Tabaporã (674 quilômetros de Cuiabá). A vítima foi jogada dentro de um poço pelos acusados, que foram presos na cidade de Jataí (GO).

O casal se entregou na cidade de Jataí (GO). Ao delegado local, eles teriam indicado o local onde jogaram a criança. Nas buscas, em que também foi utilizado um cão, foi possível localizar a vítima.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o poço tem cinco metros de profundidade. Durante as buscas ainda na noite de quinta-feira, foi possível localizar fragmentos do corpo da criança. Os trabalhos serão retomados nesta sexta-feira (10).

Conforme testemunhas, o casal foi visto em três situações, sendo a primeira delas nas proximidades do córrego, com o carrinho de bebê (não sendo constatado se a criança estava nele).

Logo em seguida, o casal foi visto sozinho sem a criança e sem o carrinho e mais tarde, pedindo carona a terceiros, apenas com mochilas e também sem o bebê. Desde então o casal não foi mais visto na cidade. A casa que eles moravam estava abandonada só com os móveis e alguns pertences pessoais deles e da criança.



As investigações iniciaram na quarta-feira (08), após denúncia feita ao Conselho Tutelar, relatando que o pai da criança disse que teve que sair às pressas da cidade e pediu para que fosse colocado fogo nas coisas do bebê. O carrinho da criança foi encontrado às margens do rio.

Segundo a Polícia Civil, há aproximadamente quatro meses o casal já havia sido denunciado por maus tratos contra a criança, que ficou na Casa de Passagem durante certo período, até que a guarda foi restituída aos pais.

