Regional 10/01/2020 10:03 JuinaNews Criminoso invade residência estupra mulher e atira no pai dela em Cotriguaçu A polícia judiciária civil está investigando um crime absurdo e violento registrado no setor chácara do município de Cotriguçau, noroeste de Mato Grosso, na noite desta quarta-feira, dia 08 de janeiro. Um bandido das características magro, baixo, jaqueta e calça camuflada invadiu uma propriedade e atirou num homem de 55 anos, trancou a esposa dele e abusou sexualmente da filha, de 24 anos. Segundo o boletim de ocorrências, a família estava jantando quando ouviu um disparo de arma de fogo e quando foram verificar o suspeito com apareceu com capuz e portando uma arma de fogo, e entrou na casa foi quando a vítima reagiu jogando um objeto no suspeito que efetuou um disparo de arma de fogo no proprietário que tentou correr e caiu. A filha dele tentou pegar um celular para ligar para a polícia, mas o suspeito percebeu e impediu que ela pedisse por socorro. O criminoso com a arma nas mãos levou a esposa do homem baleado até o banheiro e a trancou, e mandou a filha dele para o quarto e apagou as luzes para cometer o estupro. Após cometer tamanha brutalidade, o bandido fugiu do local. Mãe e filha rapidamente levaram o senhor baleado para o hospital da cidade onde a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência. O homem baleado na cintura foi transferido para a cidade de Juína. Tanto a polícia civil quanto a polícia militar estão mobilizados para prender este criminoso que aparentava ter dificuldades para falar.

