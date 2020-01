Regional 11/01/2020 13:14 Bárbara Sá - Rdnews Por ocultar corpo e morte, casal que jogou filha no poço é autuado e se contradiz em depoimento Pais da bebê de 6 meses, jogada em um poço de 5 metros de profundidade, perto de Tabaporã (a 500 km de Cuiabá), foram autuados em flagrante nesta sexta (10) pelo crime de ocultação de cadáver. Eles também respondem inquérito policial por homicídio qualificado. O casal, que já confessou o crime, foi preso ontem (9) a noite por uma força-tarefa de policias civis de Mato Grosso e Goiás, em Jataí (GO). Em depoimento, alegaram que a criança passou mal, o pai deu remédio, mas ela morreu. Indicaram que na verdade a bebê foi jogada no fundo do poço e não no córrego Sossego, como era a suspeita inicial. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros chegaram a fazer buscas no rio. Mas, com as novas informações, militares mudaram o foco das buscas e resgataram o cadáver no poço por volta das 22h. Nesta manhã, seguiram com o trabalho de resgate de fragmentos humanos. Por causa da Lei de Abuso de Autoridade em vigor desde 3 de janeiro deste ano, a polícia está mantendo o nome do casal em sigilo. A divulgação pode levar o autoridade a ser punida com penas de 1 a 4 anos de detenção e de 6 meses a 2 anos, mais multa, respectivamente. Porém, o apurou que são Thiago Silva Lacerda, de 23 anos, e Raquel Araújo Dias, 25. O casal já havia sido denunciado antes por maus tratos, perderam a guarda e depois a criança voltou para eles. O caso Testemunhas relataram que, dia 27 de dezembro, o casal foi visto em três situações. A primeira delas nas proximidades do córrego com o carrinho de bebê, não sendo possível confirmar se a criança estava no carrinho ou não. Em seguida, o casal foi visto sozinho também sem a criança e sem o carrinho e depois mais tarde pedindo carona a terceiros, com mochilas e também sem o bebê. Desde então não foi mais visto na cidade. A casa em que moravam estava abandonada só com os móveis e alguns pertences pessoais deles e da criança. Assim que foi acionada, a equipe da Polícia Civil de Taboporã iniciou as investigações. Contradição no depoimento Quem colheu o depoimento de Thiago e Raquel foi o delegado Agnaldo Coelho de Jataí. A versão que contaram a ele é a de que o bebê estava passando mal e a mãe saiu em busca de medicamento no Posto de Saúde. Ela afirma que, quando voltou para casa, a filha já estava morta e o pai já tinha ocultado o corpo. O marido, por sua vez, confirma a versão de que ela não estava em casa no momento da morte, porém nega que tenha ocultado o cadáver sozinho. Garante que o plano foi feito pelos dois. "Os dois se mostraram arrependidos. Agora têm um prazo de 30 dias para ficarem presos aqui em Jataí. Possivelmente, a Justiça deverá recambiá-los para Tabaporã, onde responderão pelo crime", explica o delegado. Para ele, todo o médito da investigação é da Polícia Civil de Tabaporã, pois foram os policiais daquela cidade, sob coordenação do delegado Albertino Félix, que esclareceram o caso e a Polícia Civil de Jataí apenas prestou um apoio no sentido de prender os investigados.

