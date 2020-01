Regional 11/01/2020 15:19 JK Noticias Sorriso: Mulher flagra marido estuprando cadela Uma mulher flagrou na noite da última quinta-feira (09), o esposo de 68 anos estuprando uma cadela, na residência do casal em Sorriso. A denunciante aponta que há algum tempo a esposa vinha desconfiando que a esposo vinha mantendo relações com o animal.

A mulher aponta que na noite de ontem o suspeito teria chegado bêbado e foi para o quintal, ao ir atrás do mesmo ela flagrou ele fazendo com que a cachorra " chupasse/lambesse seu pênis".

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil. Não foi informado se o suspeito foi preso.

