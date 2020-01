Regional 12/01/2020 09:06 Isabela Mercuri - Olhar Direto Caminhão atropela quatro adolescentes e mata garota de 14 anos em distrito de Sorriso Foto: Lucas Notícias Uma garota de 14 anos, identificada como Luziani Lima da Silva, morreu, e outros três adolescentes ficaram feridos após serem atropelados por uma carreta na madrugada deste domingo (12), na MT-485, estrada que dá acesso à comunidade do Morocó, distrito de Sorriso (398km de Cuiabá). De acordo com informações do site local Lucas Notícias, os jovens estavam em uma região conhecida como ‘céu’, onde se reuniam para ouvir música e se divertir. O motorista do caminhão graneleiro branco andava pela rodovia, quando acabou atropelando os jovens.

Os Bombeiros e a Polícia Militar foram até o local. Os três adolescentes que sobreviveram foram socorridos e levados ao hospital. As versões apresentadas por testemunhas serão apuradas pela Polícia Civil. Segundo outro site local, o MT Digital, os adolescentes foram levados por testemunhas ao hospital São Lucas. O motorista não foi identificado pois fugiu do local após o acidente.

Voltar + Regional