Regional 12/01/2020 13:22 MÁRIO ANDREAZZA - REPORTERMT Contador do Comando Vermelho é preso com cocaína em Barra do Bugres Um homem de 32 anos, nome não divulgado, que se diz contador da facção Comando Vermelho, foi preso junto com sua namorada, de 27 anos, durante uma blitz realizada pela Polícia Militar (PM) na MT-343, na tarde dessa quinta-feira (09), em Barra do Bugres (175 km da Capital). Na ação policial foram apreendidos R$ 40 mil em espécie e uma barra de pasta base de cocaína de quase meio quilo. O casal trafegava num Hyundai HB20, quando em determinado ponto da rodovia os militares solicitaram a parada do veículo. Durante as buscas no carro foi encontrada uma mochila com dinheiro, droga escondida dentro do painel e várias anotações referentes ao controle financeiro da organização criminosa. Questionado pelos policiais, o acusado disse que trabalha como contador para facção, que sua função é de viajar por várias cidades do estado recolhendo o dinheiro do tráfico de drogas e depois usa “empresas para esquentar os valores”, se referindo ao fato da lavagem de dinheiro para dar proveniência lícita. Mas que por vezes também transporta os entorpecentes entre uma cidade e outra e por isso a barra de pasta base estava escondida no veículo. Os militares, em seguida, perguntaram sobre o envolvimento da mulher, o ‘contador’ explicou que leva a namorada nas viagens para chamar menos atenção. O casal foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil do município, onde foram ouvidos pelo delegado e ficaram à disposição da Justiça e procedimentos cabíveis ao caso.

