Regional 13/01/2020 08:17 Olhar Direto Virando todas as cadeiras, garota de MT escolhe Simone e Simaria no The Voice Kids Foto: Reprodução / TV Globo Com apenas nove anos de idade, a mato-grossense Myrella Fernanda foi a última participante do segundo dia de audições às cegas do The Voice Kids Brasil deste domingo (12). Ela, que é de Novo Horizonte do Norte (485km de Cuiabá), cantou ‘Era uma vez’, de Kell Smith, e conseguiu virar todas as cadeiras.

Carlinhos Brown foi o primeiro a virar, logo no início da música, seguido por Cláudia Leitte e, por fim, por Simone e Simaria. Quando terminou de cantar, a garota se emocionou e começou a chorar.

“Aqui não tem faz de conta, é realidade! Você está no The Voice Kids e tem três cadeiras viradas pra você. Você vai precisar se acalmar um pouquinho, porque essa emoção toda, você nos passou”, disse Brown para Myrella.

Claudinha elogiou a cantora mirim: “Você é maravilhosa! A gente te amou, escutou com muito carinho o que você estava cantando. A mensagem veio direto no nosso coração, e todos queremos você. Esse é o seu momento”.

Myrella escolheu as coleguinhas Simone e Simaria, mas antes mandou beijos para a família e os professores de canto. As técnicas ficaram emocionadas. “A primeira coisa que me chamou atenção foi a suavidade da voz e a afinação, porque ela é muito afinada. E na hora que a gente virou as cadeiras, que eu vi aquela bonequinha cantando daquele jeito eu não aguentei não, ache muito linda”, disse Simaria.

Assista à apresentação da garota AQUI.

