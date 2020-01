Regional 13/01/2020 08:36 Mulher morre após colisão entre carro e carreta em Lucas do Rio Verde. Lucimar de Jesus Arruda, de 36 anos, morreu na no último domingo (12), após sofrer um grave acidente na manhã do mesmo dia, na Rua dos Narcisos, paralela à MT-449, em Lucas do Rio Verde.

Segundo informações, Lucimar conduzia um veículo VW Gol quando perdeu o controle da direção e bateu contra uma carreta que estava estacionada. A vítima chegou a ser socorrida com hemorragia interna, porém veio a óbito por volta das 21 horas.

