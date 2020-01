Regional 13/01/2020 14:21 G1MT Jovem é morta em praça perto de lago em Juruena Foto: Google Maps/Reprodução Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta na Praça do Lago, em Juruena, a 893 km de Cuiabá, no sábado (11). A suspeita, segundo a Polícia Civil e Polícia Militar, é que Francilene Silva da Costa Souza foi vítima de feminicídio. A Polícia Militar informou que foi acionada pelo Hospital Municipal de Juruena. O hospital teria recebido uma ligação anônima onde relatavam que uma mulher havia sido morta próxima ao lago da cidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a polícia foram até o local, mas Francilene já estava morta. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi morta a facadas. No entanto, a causa da morte deve ser confirmada após exames. Até agora nenhum suspeito do crime foi preso ou identificado. A Polícia Civil informou que está investigando o caso.

