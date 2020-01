Regional 13/01/2020 19:48 Ana Flávia Corrêa - A Gazeta PRIMAVERA DO LESTE: Mulher aborta e tenta enterrar feto em cemitério Mulher de 20 anos foi detida na noite de sábado (11), no município de Primavera do Leste (231 km ao sul de Cuiabá), suspeita de ter cometido um aborto e tentado enterrar o feto no cemitério do município. De acordo com o registro da ocorrência, Polícia Militar (PM) foi acionada pelo coveiro, que relatou ter sido procurado pela mulher para que o feto fosse enterrado. Ele, contudo, desconfiado, se negou a realizar a ação. Em depoimento, mulher informou que não sabia que estava grávida. Pela manhã, ela teria ingerido um chá de canela, o que fez que, conforme o seu relato, ela perdesse o bebê por volta das 17h. Feto foi localizado e mulher encaminhada à delegacia. Polícia Civil deve investigar o caso.

