TJ-MT organiza Processo Seletivo para Estagiários na Comarca de Colíder Foto: Cidinha Rissi Novo Processo Seletivo válido por um ano é realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ - MT), cujo objetivo é a formação de cadastro reserva de Estagiários de nível médio e superior. Em regime de 30 horas semanais, os Estagiários devem atuar na Comarca de Colíder e a remuneração será nos valores de R$ 736,68 para estudantes de nível médio e R$ 920,84 para nível superior. De forma gratuita, os interessados devem realizar as inscrições de forma presencial na Central de Administração do Fórum da Comarca de Colíder, situada na Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, s/nº. Residencial Everest Jardim Vânia, no período compreendido de 15 a 31 de janeiro de 2020, das 12h às 18h. Como forma de classificação, os candidatos devem realizar prova objetiva, prevista para o dia 16 de fevereiro de 2020. Mais informações estão disponíveis no edital disponível em nosso site.

