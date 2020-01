Caceres: Homem é preso acusado matar a própria mãe que se negou a dar dinheiro para drogas

Um homem de 28 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (13) acusado de matar a facadas sua própria mãe, identificada como Marina Garcia Oliveira, de 66 anos, no município de Cáceres. O suspeito teria dito à polícia que teve um surto. Foi apurado que ele pegou o cartão da mãe para comprar cocaína.





A Polícia Militar foi acionada na noite de ontem (13) para atender uma ocorrência de latrocínio no Bairro Jardim Guanabara, em Cáceres. A vítima foi encontrada caída no corredor que dá acesso à cozinha da casa.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada para socorrer a vítima, mas já a encontrou sem vida. Vizinhos relataram aos policiais que o suspeito é usuário de drogas e teria problemas psicológicos. A hipótese é que o homem teria matado a mãe após ela se recusar a dar a ele seu cartão, para que comprasse drogas.



O suspeito teria deixado a residência e seguido em direção à Avenida dos Estados. Ele foi preso a poucas quadras da casa da mãe e teria confessado à polícia que matou Marina. A vítima foi morta com pelo menos cinco golpes de faca.



A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Polícia Civil foram acionadas para fazer as apurações. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico legal (IML).