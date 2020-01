Regional 14/01/2020 15:11 Maricelle Lima Vieira | PMMT Carreta carregada de plumas de algodão e motocicleta são recuperados pela PM em Nova Mutum Foto por: PMMT Policiais militares de Nova Mutum (a 264 km de Cuiabá) recuperaram, nesta segunda e terça-feira (13 e 14.01), uma carreta Scania com reboque, carregada de plumas de algodão e uma motocicleta Honda NXR 160 Bros. A carreta havia sido roubada horas antes e foi recuperada na MT-249. O motorista e seu filho, foram rendidos sob arma de fogo e deixados na estrada. O veículo estava sendo monitorado pela empresa responsável e com o auxilio de outros motoristas que passavam pela rodovia estranharam o veículo parado nas margens da rodovia e acionaram a Polícia Militar. Já a motocicleta com queixa de roubo havia sido deixada por um homem no pátio de um posto de combustível, no bairro Bela Vista. O suspeito abasteceu o veículo, porém alegou que não tinha dinheiro para pagar. Ele deixou a moto dizendo que iria voltar para realizar o pagamento. Desconfiado, o gerente solicitou aos militares para realizarem a consultar da moto, sendo encontrado o registro de roubo. Foi mantido contato com o proprietário informado que o veículo estaria na delegacia da cidade.

