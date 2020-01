Regional 14/01/2020 15:36 BIANCA FUJIMORI - MIDIANEWS Acidente entre quatro veículos deixa um ferido na BR-163 em MT Lucas Torres Uma pessoa, cuja identidade não foi revelada, ficou ferida em um acidente envolvendo quatro veículos na manhã desta terça-feira (14), na BR-163, em Sorriso (a 420 km de Cuiabá). Conforme a concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, um Fiat Uno saía de um posto de combustíveis e acabou batendo em uma caminhonete L200. Com o impacto, o carro de passeio rodou na pista e bateu de frente com um GM Agile e, em seguida, colidiu contra uma Saveiro que estava estacionada no posto. Um ocupante do Uno ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. As outras vítimas recusaram atendimento médico.

