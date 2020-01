Regional 15/01/2020 15:33 Só Notícias/David Murba Nova Monte Verde: Cadáver em decomposição é encontrado próximo da estrada do Rodeador Foto: Só Notícias/arquivo O cadáver foi localizado em meio a vegetação, nas proximidades da estrada do Rodeador, a cerca de 20 quilômetros do centro de Nova Monte Verde (467 quilômetros de Sinop), ontem, no final da tarde. Um investigador de Polícia Civil informou, ao Só Notícias, que o corpo estava em avançado estado de decomposição e não foi possível identificar no local algum tipo de sinal de violência que indicasse a causa da morte. A Perícia Oficial e Identificação Técnica de Alta Floresta foi acionada para fazer analise e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação. Ainda de acordo com o investigador, existem especulações da possível identidade da vítima, porém, falta a confirmação oficial. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime é desconhecida.

