Regional 15/01/2020 16:57 MAJU SOUZA - REPORTERMT Sinop: Pit bull é morto a pauladas após atacar entregadora de leite A idosa Santa Ribeiro Mendes, de 61 anos, foi atacada por um cachorro pit bull no momento em que fazia uma entrega de leita na terça-feira (14), no bairro Alto Glória, em Sinop (500 km da Capital). O animal ainda foi morto por populares a pauladas, na tentativa de socorrer Santa. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a vítima estava em uma moto e tentou se defender com seu capacete, mas não conseguiu. Pessoas que passavam pelo local atacaram o cachorro com pedaços de pau para resgatar a entregadora e, em seguida, acionaram o CBM. Santa teve um dedo fraturado e diversos ferimentos nos braços. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a trabalhadora foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Sinop. A entregadora de leite e teve alta no mesmo dia e deixou a unidade de saúde numa cadeira de rodas sob o cuidado de familiares. O boletim de ocorrência não informa quem é o proprietário do animal e nem se ele escapou de algum quintal próximo ao local do ataque. A idosa informou não se lembrar do momento do ataque.

