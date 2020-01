Regional 16/01/2020 07:45 Visão Notícias Sinop: Ciclista é atingido por raio quando praticava o esporte Foto: Divulgação Um adolescente de 14 anos, que fazia a prática do ciclismo, foi socorrido por populares e posteriormente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave ao Hospital Regional após ser atingido por um raio. O fato aconteceu, por volta das 20h45, desta quarta-feira (15) próximo a Embrapa em Sinop. De acordo com informações, ele estava na companhia de outros ciclistas fazendo a pratica do esporte e quando retornava para a cidade foi atingido na cabeça. Uma camionete que passava pelo local auxiliou no resgate até chegada do Corpo de Bombeiros que foi ao encontro. A vítima foi levada e esta sob cuidados médicos. Seu estado de saúde é considerado grave. Um bombeiro seguia logo atrás deu os primeiros atendimentos e precisou realizar massagem cardíaca. O garoto foi encaminhado para a UTI onde segue entubado.

