Regional 16/01/2020 18:55 Assessoria/PJC-MT Polícia Civil apreende adolescente suspeito de roubo a loja em Guarantã do Norte Polícia Civil de Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá) apreenderam nesta quinta-feira (16.01) um adolescente suspeito pelo roubo a uma lan house na cidade. O crime ocorreu na noite de quarta-feira quando o suspeito entrou na loja, anunciou o roubo pedindo para entregar dinheiro do caixa e fugiu levando também celulares das vítimas. Após comunicada do roubo, a Polícia Civil iniciou diligências e na tarde desta quinta-feira, os investigadores conseguiram identificar, localizar e apreender o adolescente e recuperar um dos celulares roubados. O adolescente possui outras passagens pela polícia, tendo inclusive cumprido medida de internação provisória, determinada pela justiça, no Sistema Socioeducativo do estado.

