Regional 16/01/2020 19:18 Assessoria-PNMV Nova Monte Verde já entregou mais de 600 próteses dentárias com o Programa Brasil Sorridente Foto: Divulgação Conforme programação, a Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Programa Brasil Sorridente, realizou na tarde de sexta-feira 27 de dezembro, a entrega de mais 40 prótese dentária. Na oportunidade estiveram presentes, a Prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes e o Secretário Manoel Zufino, que destacou a importância de o município ter feito sua adesão ao programa, e com isso beneficiar expressivo número de usuários do sistema público de saúde. A Prefeita Bia explicou que, com o repasse do Ministério da Saúde, a prefeitura vem ao longo dos últimos três anos, realizando a entrega de vinte próteses por mês, totalizando até o presente momento, seiscentas próteses entregues no município, sempre com o devido acompanhamento de profissionais habilitados na área.

Voltar + Regional