Regional 16/01/2020 20:21 NortaoNoticias Sinop: Mulher é presa após agredir marido com tapas e desferir pranchadas de facão A Polícia Militar prendeu na última quinta-feira (15), uma mulher de 27 anos, acusada de estar embriagada e agredir seu marido, de 25 anos, com tapas e pranchadas de facão. No boletim de ocorrência não consta o local onde ocorreu o caso.

A vítima informou que convive com a suspeita há mais três anos, e que no dia do ocorrido a mesma teria chegado embriagada na residência e começou a agredi-lo. Porém o homem conseguiu desarmá-la e fugiu para a casa de um amigo.

Do local, a vítima acionou a Polícia Militar que conseguiu prender a suspeita já na frente da casa do amigo da vítima. A mulher foi conduzida à delegacia de Polícia Civil.

