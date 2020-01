Regional 17/01/2020 09:40 Redação I Nativa News Prefeitura de Nova Monte Verde intensifica recuperação de pontos críticos na área rural A semana tem de sido muito trabalho para a equipe da Secretaria de Infraestrutura de Nova Monte Verde. O excesso de chuva das últimas semanas no Norte de Mato Grosso tem causaram estragos nas estradas e trouxeram problemas em algumas localidades do interior do município. A secretaria está efetuando manutenção de pontos críticos nas Estradas do Trivelato sentido Apuí, que deve se estender como uma força tarefa esse período do final de semana, aproveitando a leve estiagem das Chuvas. Está sendo realizado os reparos nas estradas e cortes de enxurradas, além da colocação de cascalhos em pontos críticos das estradas.

