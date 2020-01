Regional 17/01/2020 14:39 Nortão Online Colíder: homem invade casa e desfere machadada na cabeça do irmão Foto: Reprodução Uma família viveu momentos de terror ontem, dia, 16, no bairro Celídio Marques, em Colíder. Um homem dormia juntamente com a esposa, filhos e a mãe, na residência na rua das Samambaias, quando a casa foi invadida por seu irmão, completamente descontrolado. Com um machado nas mãos, o jovem passou a investir contra o dono da casa e conseguiu acertar dois golpes. Um deles abriu um corte no crânio da vítima. O invasor fugiu e a família acionou o Corpo de Bombeiros que encaminhou o homem ao hospital. Segundo as informações, ele perdeu bastante sangue e permanece hospitalizado.

