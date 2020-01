Regional 17/01/2020 17:05 Laércio Romão, TV Centro América Raio mata oito vacas e bezerros em pasto em Sinop Foto: Jairo Liczkowski/Arquivo pessoal Oito animais morreram após a queda de um raio em um pasto na Gleba Mercedes, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, na tarde dessa quinta-feira (17). De acordo com os donos da fazenda, foi confirmada a morte de cinco vacas e três bezerros. Os proprietários contaram que chovia forte no momento da descarga elétrica. Segundo eles, o raio atingiu uma palmeira que estava no meio do pasto e acabou matando os animais. Além do prejuízo, os moradores afirmaram que ficaram assustados com a chuva registrada na região. O fazendeiro Jairo Liczkowski disse que outros moradores do assentamento tiveram prejuízos como equipamentos eletroeletrônicos que queimaram. O fim de semana em Sinop também devem ser marcado por chuva forte.

Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inpe), a probabilidade de chuva na cidade é de 80% durante a tarde e a noite.

