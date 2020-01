Regional 17/01/2020 18:01 MAJU SOUZA - REPORTERMT Mulher se tranca em apartamento e ameaça jogar filha de prédio em Cuiabá Uma mulher com histórico de depressão ficou fora de controle, se trancou com a filha menor de idade em um apartamento no Edifício Jardim Beira Rio e ameaçou jogar a menina do terceiro andar, na manhã desta sexta-feira (17). O imóvel fica localizado na Avenida Beira Rio, próximo às faculdades Unirondon e Unic, na Capital. O motivo seria uma desavença familiar. A PM informou que foi ao local na tentativa acalmar e convencer a mulher a sair do quarto, mas não obteve êxito, sendo necessário o auxílio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para acalmá-la. Equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas. A negociação durou algumas horas. De acordo com os bombeiros, o avô da criança disse que tentou acessar o prédio, mas não foi autorizado e por já ter tido outras experiências parecidas, preferiu acionar o Conselho Tutelar. Enquanto isso, a guarnição se dividiu em duas: a soldado Jessyca Duarte ajudando na negociação com a moradora pela porta para manter a atenção dela e o tenente Yohann, Soldado Jonas e Soldado Alexandre armaram uma linha de rapel do 5º andar para acessar a sacada do apartamento no 3º andar. Após o acesso pelo rapel, a porta do apartamento foi aberta e o restante da guarnição adentrou. A moradora estava dentro de um quarto, com a porta destrancada. A soldado Jessyca Duarte foi quem manteve o contato com a moradora e que neutralizou a situação.Ela não ofereceu resistência, passou por um atendimento pelo Samu e foi medicada. A criança foi conduzida ao Conselho Tutelar.

