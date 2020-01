Obras no Hospital Municipal de Apiacás seguem em ritmo acelerado

Oferecer uma saúde cada vez mais qualificada, alcançando a excelência nos serviços prestados, este é o propósito da atual administração que, desde o início do mandato do Prefeito Adalto Zago e da secretária de saúde Fabiana Pessoa, não tem medido esforços para ampliar e humanizar os serviços de atendimento, bem como garantir uma estrutura física moderna, confortável e completa em equipamentos nas unidades de saúde e também no hospital municipal. Prova disso são os dois PSFs novos totalmente equipados, reforma dos quartos do hospital contando com piso de porcelanato, ar condicionado e TV, além da reforma do centro cirúrgico, recepção, reforma e ampliação da sala de emergência e urgência, troca dos telhados, construção da garagem e a construção de um laboratório com aparelhos novos para atender com mais precisão os exames solicitados pelos médicos. E hoje o Hospital conta com o andamento da obra da reforma da cozinha, lavanderia e farmácia básica.



Para o prefeito municipal, Sr. Adalto Zago, a saúde da população sempre foi uma das suas prioridades, pois o bem mais precioso para sua administração é o cidadão apiacaense. “Estou muito feliz em chegar ao meu oitavo ano de mandato podendo ver quantas coisas boas conseguimos conquistar para a nossa Secretaria Municipal de Saúde, desde reformas e ampliações, construções novas, aparelhos de última geração, ambulâncias, ônibus enfim muitas conquistas nesses quase oito anos.

Quero em primeiro lugar agradecer a Deus que tem nos proporcionado tudo isso, depois meu agradecimento vai para a nossa secretária Fabiana Pessoa que conduz a sua secretaria com muito amor e dedicação, e assim a todos os servidores, desde limpeza, cozinheiras, equipe técnica, motoristas, agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos que realizam um trabalho de excelência”. Diz o prefeito.



De acordo com a secretária de saúde, Sra. Fabiana Pessoa, a reforma e ampliação que vem sendo realizada no Hospital sem sobra de duvida é a maior que já houve na história de Apiacás. “Ofertar um atendimento de qualidade aos nossos pacientes sempre foi uma preocupação não só minha mais do prefeito também. Então hoje quando vejo a reforma e ampliação que vem sendo feita no Hospital Municipal me deixa muito feliz e satisfeita em saber que estamos no caminho certo. Quero agradecer o apoio do prefeito Adalto em todas as ações que desenvolvemos agradecer toda minha equipe que sempre estão trabalhando com muita dedicação para que o serviço público oferecido seja de ótima qualidade”. Afirma a secretária.