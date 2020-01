Regional 18/01/2020 11:17 Só Notícias/David Murba Avião cai em Mato Grosso e piloto morre Fotos: divulgação e arquivo pessoal Um avião agrícola caiu, ontem, em uma propriedade rural na região de Guiratinga (332 quilômetros de Cuiabá), na região da Serra da Petrovina. Um investigador de Polícia Civil confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que o piloto, identificado como Sidney Gianini Júnior, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Júnior era morador de Primavera do Leste (235 quilômetros de Cuiabá) e seu corpo está sendo velado em uma capela no bairro Primavera 2. O sepultamento está previsto para ocorrer hoje à tarde. Com o impacto ao solo, o avião ficou destruído e uma das rodas do trem de pouso quebrou e foi arremessada da aeronave. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que Sidney estava pilotando o avião para pulverizar a lavoura de soja e, ao finalizar sua área, foi ajudar os outros pilotos. Porém, não conseguiu pousar porque já havia dois aviões na pista. Então, o piloto ficou sobrevoando até a liberação da pista, mas caiu ao realizar uma manobra. A versão ainda será investigada por uma equipe do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI). É o segundo acidente, com vítima fatal na queda de avião agrícola, nos últimos 60 dias, no Estado. No final de novembro, houve acidente em uma fazenda no município de Cláudia. O piloto André Luiz Lückmann, 28 anos, foi sepultado em Sinop.

