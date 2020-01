Regional 20/01/2020 07:35 ReporterMT Ônibus de viagem batem de frente em Chapada dos Guimarães; VEJA VÍDEO Dois ônibus de viagem, sendo um da empresa Novo Horizonte, bateram de frente no início da manhã deste domingo (19) na Rodovia Emanuel Pinheiro, MT-251, mais conhecida como Estrada de Chapada, a poucos metros do Portão do Inferno. Conforme apurado pelo , apesar do susto e da grande quantidade de passageiros nos dois veículos, a batida não passou de um susto. Não há registros de feridos, apenas danos materiais. Informações preliminares apontam que o motorista de um dos ônibus, tentou desviar de um caminhão carregado com toras, perdeu o controle da direção e bateu de frente contra o outro coletivo, que seguia em direção a Primavera do Leste (237 km da Capital). A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está no local atendendo a ocorrência, que até a publicação da reportagem seguia em andamento.

Voltar + Regional