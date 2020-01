Regional 20/01/2020 07:56 Djeferson Kronbauer/PowerMix Quatro carretas se envolvem em acidente na BR-163 entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde Um acidente envolvendo três carretas Scania e uma carreta Volvo foi registrado na tarde de ontem domingo (19), no Km 635 da BR-163 em Nova Mutum. O acidente ocorreu após uma ultrapassagem, a carreta Volvo, de cor vermelha, (placa do Paraná) colidiu na lateral de uma carreta Scania que vinha no sentido contrário. Em seguida, ao voltar para sua pista inicial, a Volvo colidiu na traseira de uma segunda carreta, também Scania, um terceiro veículo para evitar se envolver no acidente, saiu de pista. Já o quarto veículo, envolvido no acidente, conseguiu seguir viagem. O motorista da carreta Volvo, de cor vermelha, foi atendido pela equipe médica da concessionária e foi encaminhado em estado grave para o Hospital Santa Rosa, em Nova Mutum-MT. O motorista do segundo veículo também recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao mesmo hospital, com ferimentos leves. Os outros dois condutores não tiveram ferimentos e assinaram termo de recusa de atendimento médico. A Rota do Oeste realiza a sinalização do local e a via segue com fluxo em sistema de 'Pare e Siga'. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local apurando as causas do acidente, a identidade e o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

