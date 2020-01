Regional 21/01/2020 18:10 NortaoNoticias Criminoso invade casa e foge pelado após ser flagrado tomando banho Um criminoso invadiu no último final de semana uma residência localizada no residencial Jardim Florença, em Sinop. Segundo informações, os moradores do local estavam de férias e o imóvel estava sozinho.

No boletim de ocorrência consta que na sexta-feira (17), o bandido teria arrombado a janela e levado alguns pertences. No dia seguinte, o mesmo retornou e entrou pelo mesmo local.

Um vizinho percebeu a chegada do rapaz e acionou a Polícia Militar que flagrou o ladrão tomando banho. Assustado, o jovem saiu correndo pelado da casa e pegou uma bermuda que estava no varal. O mesmo conseguiu fugir dos policiais. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Voltar + Regional