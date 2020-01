Regional 21/01/2020 18:32 G1 MT Criminosos invadem e reviram casa de desembargador do TJMT Foto: Arquivo Pessoal Criminosos invadiram a casa do desembargador Alberto Ferreira de Souza, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, durante o final de semana, no Bairro Popular, em Cuiabá. A ação dos bandidos só foi descoberta na manhã desta terça-feira (21), quando um familiar foi até a casa para verificar se estava tudo bem, já que o magistrado se recupera de uma cirurgia na coluna em São Paulo (SP). A filha do desembargador disse ao G1 que no momento da invasão não havia ninguém em casa. Ainda segundo ela, apesar da bagunça deixada pelos bandidos, nada foi levado da residência. Um boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também estiveram no local para analisar o caso. A Polícia Civil agora investiga quem invadiu o imóvel e por qual motivo.

Voltar + Regional