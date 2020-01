Regional 21/01/2020 18:51 Maricelle Lima Vieira | PMMT Força Tática de Juína apreende adolescente por tentativa de furto à agência bancária Uma equipe da Força Tática de Juína (a 735 km de Cuiabá) apreendeu na madrugada de domingo (19.01), um adolescente por tentativa de furto em uma agência bancária, na área central da cidade. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram informados que o suspeito, um homem, era observado pelas câmeras de monitoramento. Ele tentava arrombar os caixas eletrônicos. Quando os policiais chegaram no local viram que o rapaz vestia uma balaclava para não ser identificado. Durante o cerco no local, os agentes solicitaram que o suspeito saísse da agência com as mãos para cima, ele obedeceu sem apresentar resistência. O rapaz carregava uma mochila e dentro estavam uma chave de fenda, um par de luvas, além de uma replica de arma de fogo. Os policiais ainda realizaram uma varredura dentro do imóvel e nas imediações, com objetivo de encontrar outra pessoa que pudesse estar dando cobertura, ninguém foi encontrado.

