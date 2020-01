Regional 22/01/2020 08:22 Arão Leite - Jornal da Cidade Nova Monte Verde: Jovem que sobreviveu no acidente na MT-208 corre risco de ter braço amputado Fotos: Jose Lucio Junqueira I Nativa News Um capotamento foi registrado na manhã do último sábado, 18, na Rodovia MT-208, poucos quilômetros de Nova Monte Verde. Quem conduzia o carro era Jean Cássio Nocheli, de 22 anos. O Fiat Uno depois de sair da pista em uma curva acabou capotando várias vezes e só parando bem distante da pista praticamente destruído. O motorista precisou ser socorrido às pressa ao Hospital Regional de Alta Floresta. Também conhecido por Chiquinho, mesmo apelido do pai em Nova Monte Verde, o motorista do carro chegou confuso ao Hospital Regional e sentindo fortes dores. Um dos braços fraturou várias partes. Há quem diga que houve dilaceração. “Informação que temos que, se não houver uma remoção urgente corre risco de amputação”, disse Jeise Nocheli, irmã de Jean. O pai do motorista tentava na manhã de ontem ser forte. Mas Chiquinho sabe que o caso do filho pode ficar uma sequela e por isso aguardava ansioso com a esposa Cleleia e a filha Jeise uma decisão médica para a transferência do filho a outro centro médico. “Ele está consciente, conversando e tudo, mas o problema do braço dele é grave”, resumiu. A mãe do motorista é uma das mais preocupadas. Ela que passou no local do acidente, chegou em Alta Floresta ainda no sábado, pensando algo ainda pior. “Quem viu o carro no local como eu vi o pensamento era de coisa muito ruim”, explicou. “O policial que ligou falou que ele estava bem, mas pediu que parentes comparecessem urgente no Hospital. Como é que as gente iria pensar algo bom”, questionou a irmã. O caso que deverá ser apurado pela Polícia Civil de Nova Monte Verde, teria ocorrido devido a um animal que atravessou na pista. “Meu filho me contou já depois que acordou aqui no Hospital, que seguia sentido Monte Verde quando um lobeto – cachorro do mato – passou na frente dele e quando tentou desviar, aconteceu o capotamento”, repassou o pai.

