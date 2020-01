Regional Nova Monte Verde - MT 23/01/2020 08:34 Redação: Nativa News Nova Monte Verde publica edital de processo seletivo simplificado para Educação Foto: Reprodução A Prefeitura de Nova Monte Verde, abriu as inscrições do Processo Seletivo Simplificado 001/2020 de 21 de Janeiro de 2020, publicado no Jornal Oficial dos Municípios em 22 de Janeiro de 2020, que vai contratar professores municipais em 2020 visando preencher o quadro das escolas municipais. As remunerações oferecidas chegam a R$ 2.445,51. As vagas são para várias áreas e envolvem Arte, Atividades de Mediação, Educação Física, Ciências, Letras, História, Matemática, Educação Infantil e do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental. As inscrições presenciais, deverão ser entregues na Prefeitura Municipal, Departamento de RH, nas seguintes datas e horário:

DATAS: 05 de Fevereiro a 11 de Fevereiro de 2020

HORÁRIO: Das 07h00min às 10h30min As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas via internet, no endereço eletrônico rh@novamonteverde.mt.gov.br. Os candidatos deverão no ato da inscrição, preencher a ficha de inscrição (Anexo II), a Ficha de Pontuação (Anexo III) e apresentar cópia dos documentos relacionados abaixo:

a) RG;

b) CPF;

c) Certificados de graduação, especialização, cursos, palestras, seminários e oficinas de acordo com o cargo pretendido. d) Comprovação de experiência de acordo com o cargo pretendido (declaração do Gestor da Unidade Escolar ou Órgão Competente). A inscrição para o Processo Seletivo Simplificado não terá nenhum custo aos candidatos. O presente Edital, os Editais Complementares e em sendo necessário o Edital de Retificação, serão publicados no mural da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde e suas respectivas Secretarias, na Câmara Municipal e no site http://www.novamonteverde.mt.gov.br Clique aqui e veja o edital: download edital_nova_monte_verde___mt.pdf

