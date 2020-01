Regional 23/01/2020 10:09 NortaoOnline Idoso fica ferido ao bater bicicleta em porta de veículo em Colíder (Foto: Ilustrativa) Um ciclista, já idoso, ficou bastante ferido em um acidente na tarde de ontem em Colíder, próximo ao Banco Bradesco. O ciclista trafegava quando o condutor de um GM Ônix abriu repentinamente a porta do veículo estacionado. O ciclista caiu e teve cortes no rosto e diversas escoriações. Precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital. A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. É muito clara: “Art. 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Parágrafo único. O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor”. Dicas para entrar ou sair do veículo com segurança: Antes de sair do carro, olhar para os retrovisores e espelhos para se certificar de que não está vindo ninguém;

No caso dos passageiros, sem olhar para o lado que vai sair e também no vidro de trás;

Ao entrar e sair, procure não abrir totalmente a porta, apenas o mínimo necessário;

Ciclistas e motociclistas devem reduzir a velocidade e não passar muito próximo aos veículos estacionados;

Procure sempre manter distância dos carros parados. Lembre-se: o trânsito é um espaço de circulação de todos.

