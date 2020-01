Regional 24/01/2020 05:46 Corpo é localizado em cachoeira na cidade de Aripuanã O corpo de um homem foi localizado as margens de uma cachoeira na cidade de Aripuanã-MT, na manhã desta quinta-feira (23). A cachoeira Salto das Andorinhas, onde o corpo foi encontrado, é considerada um dos melhores pontos turísticos da região, segundo o site local TopNews. Ligação anônima informou a Polícia Militar que havia um corpo nas proximidades da queda d’água. A vítima, de aproximadamente 50 anos, apresentava um ferimento na testa. Ainda de acordo com o portal TopNews, a Polícia Judiciária Civil não descarta um possível homicídio, onde a vítima poderia ter sido jogada do precipício onde está localizada a cachoeira. Peritos criminais estiveram no local, onde buscam vestígios que possam auxiliar na apuração do inquérito. Ainda não há confirmação da identidade da vítima.

