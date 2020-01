Regional 24/01/2020 06:12 Sérgio Ober - Assessoria Delegado Eugênio Rudy visita Prefeitura de colider e anuncia nova viatura Foto: Nina Silva O novo titular da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Colíder visitou na tarde desta quinta-feira (23.01) o prefeito Noboru Tomiyoshi. O delegado Eugênio Rudi Júnior veio de Nova Monte Verde (MT), onde atuou por cinco meses. Anteriormente, esteve lotado em Lucas do Rio Verde. O policial pretende reforçar a parceria com a administração municipal. “Julgo muito importante esse contato com a prefeitura. É parceria da polícia. Fico muito feliz pela forma como estou sendo recebido aqui em Colíder. Pretendemos realizar um trabalho de excelência aqui”, afirma o policial. O delegado anunciou que uma nova viatura do governo estadual reforçará o trabalho em Colíder. “A Polícia Judiciária havia recebido no fim do ano uma caminhonete. E, agora, recebi a notícia do delegado geral que nós fomos contemplados com mais uma viatura. Isso reflete o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido em Colíder”, relata Eugênio Rudi. Noboru garantiu para Eugênio Rudi que o governo municipal continuará contribuindo com a Polícia Civil. “Que o relacionamento do doutor Eugênio com a comunidade de Colíder seja exitoso. E o que nós queremos é fortalecer as parcerias para gente possa contribuir cada vez com as entidades de segurança e dando condições de trabalho”, pontua Noboru. RUI GUILHERME O prefeito também enaltece o trabalho realizado em Colíder pelo delegado Rui Guilherme, “Um maravilhoso serviço prestado por Rui a nossa cidade. Temos que agradecer todo o trabalho e empenho que teve aqui, junto à nossa comunidade. Um delegado que é filho de Colíder e que prestou serviços espetaculares aqui por muito tempo. Ajudou as pessoas de Colíder”, comenta Noboru.

Voltar + Regional