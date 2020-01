Regional 24/01/2020 17:34 Juina: Polícia Civil recupera parte de dinheiro, cheques e joias furtados de loja Policiais civis de Juína (735 km a noroeste de Cuiabá) recuperaram nesta quinta-feira (23.01) joias, objetos,cheques e parte do dinheiro furtados de uma loja da cidade no final de dezembro passado. O material recuperado, avaliado em aproximadamente R$ 100 mil, estava em poder de um adolescente suspeito de praticar o crime.

O proprietário da loja procurou a polícia no dia 30 de dezembro informando que o estabelecimento comercial fora furtado durante a madrugada. A loja tem câmera de segurança que registrou a ação criminosa.

Em diligências, os policiais conseguiram identificar e localizar o suspeito do ato infracional. Com o rapaz também foram aprendidas munições de arma de fogo. Neste mês, o mesmo adolescente foi surpreendido pela Polícia Militar tentando praticar um furto em uma agência bancária de Juína.

O delegado Romildo Nogueira da Fonseca Junior instaurou ato infracional análogo aos crimes de furto, posse irregular de munição e receptação. O procedimento será encaminhado posteriormente ao Ministério Público para manifestação pela medida socioeducativa em relação ao adolescente.

