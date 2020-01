Regional 25/01/2020 07:06 Adolescente é apreendida suspeita de esfaquear marido após descobrir traição em Sinop Uma adolescente foi apreendida, na madrugada desta sexta-feira (24), em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Ela é suspeita de esfaquear o marido após ver mensagens de outro relacionamento no celular dele. O rapaz de 18 anos teve ferimentos nos braços e nas costas. Ele foi socorrido e levado para o hospital. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a própria vítima acionou uma equipe de policiais e informou que havia sido esfaqueado pela mulher. Quando a polícia chegou ao local, ele estava sentado do lado de fora da casa com ferimentos. Ainda segundo a polícia, a adolescente estava dentro da residência. Entretanto, ao ser chamada, se apresentou e contou para os policias que efetuou os golpes porque descobriu uma traição do marido. A vítima confirmou essa versão à polícia. Segundo ele, naquela noite, enquanto dormi, a adolescente pegou o celular e viu uma conversa que ele estava tendo com outra pessoa, por meio de aplicativo de mensagens. A adolescente foi apreendida e o jovem levado para o hospital.

