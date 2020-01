Regional 26/01/2020 09:18 Yuri Ramires/Gazeta Digital Sinop: Polícia Militar prende suspeito por tráfico e flagra 4 pés de maconha na casa dele Polícia Militar de Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá) apreendeu na noite de sábado (25), 4 pés de maconha em uma casa no bairro Novo Horizonte. O flagrante só foi feito após o suspeito ser apreendido com porções da droga. Na casa havia ainda 4 tabeles grandes da ‘erva’. Conforme as informações, polícia recebeu denúncias de que o suspeito estava traficando drogas na região e que usava um carro para a venda da droga. Em diligências, policiais avistaram o suspeito em um Chevrolet Classic preto. Abordado, não apresentou resistência e foi revistado. Com ele, a polícia encontrou 5 porções pequenas de maconha e uma quantia de R$ 1000. Ele contou ainda que tinha mais maconha na sua casa. Lá, os policiais encontraram 4 tabletes e meio da droga e ainda 4 pés de maconha, dinheiro e outros objetos. O material foi apreendido e encaminhado junto com o suspeito para a Polícia Civil. Ele vai responder por tráfico.

